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Якубович рассказал, что врачи не позволяют ему делать петли на самолёте

Летом телеведущему Леониду Якубовичу исполнится 80 лет.

Источник: Аргументы и факты

Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович признался, что медики запретили ему делать трюк с петлёй на самолёте.

Речь идёт о фигуре высшего пилотажа, которая представляет собой «замкнутую петлю в вертикальной плоскости».

Якубович, которому летом текущего года исполнится 80 лет, рассказал, что, в частности, летал вместе с супругой Мариной. Он отметил, что она оказалась не в восторге. При этом телеведущий подчеркнул, что полёты помогают ему справляться с депрессией, а также бороться негативными эмоциями.

Артист добавил, что во время гастролей спрашивает, «есть ли в городе аэроклуб».

«Много раз это было у меня. Я могу сказать: “Ребят, сегодня не мой день, сядьте со мной кто-нибудь”. И мы поднимаемся вверх. Если посмотреть сверху, люди вот такие (маленькие), машинки вот такие. Все твои проблемы ровно такие же. И минут через 25−30 всё это уходит», — сказал Якубович в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Ранее Якубович рассказал, что каждый выпуск шоу «Поле Чудес» становился для него сюрпризом. Он сравнил передачу с концертом, где иногда все складывается удачно, а иногда возникают сложности из-за импровизации.