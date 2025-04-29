Якубович рассказал, что врачи не позволяют ему делать петли на самолёте

«Много раз это было у меня. Я могу сказать: “Ребят, сегодня не мой день, сядьте со мной кто-нибудь”. И мы поднимаемся вверх. Если посмотреть сверху, люди вот такие (маленькие), машинки вот такие. Все твои проблемы ровно такие же. И минут через 25−30 всё это уходит», — сказал Якубович в эфире шоу «Ты не поверишь!».