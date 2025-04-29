Якубович рассказал, что врачи не позволяют ему делать петли на самолёте

Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович признался, что медики запретили ему делать трюк с петлёй на самолёте.
Речь идёт о фигуре высшего пилотажа, которая представляет собой «замкнутую петлю в вертикальной плоскости».
Якубович, которому летом текущего года исполнится 80 лет, рассказал, что, в частности, летал вместе с супругой Мариной. Он отметил, что она оказалась не в восторге. При этом телеведущий подчеркнул, что полёты помогают ему справляться с депрессией, а также бороться негативными эмоциями.
Артист добавил, что во время гастролей спрашивает, «есть ли в городе аэроклуб».
«Много раз это было у меня. Я могу сказать: “Ребят, сегодня не мой день, сядьте со мной кто-нибудь”. И мы поднимаемся вверх. Если посмотреть сверху, люди вот такие (маленькие), машинки вот такие. Все твои проблемы ровно такие же. И минут через 25−30 всё это уходит», — сказал Якубович в эфире шоу «Ты не поверишь!».
Ранее Якубович рассказал, что каждый выпуск шоу «Поле Чудес» становился для него сюрпризом. Он сравнил передачу с концертом, где иногда все складывается удачно, а иногда возникают сложности из-за импровизации.