Астрономы назвали лучшее время для наблюдения за звездами

Среди объектов, которые можно будет увидеть, яркая галактика Андромеды, которая будет видна в северном полушарии. По словам астрономов, ее можно наблюдать и невооруженным глазом. «Если использовать еще и телескоп, то можно будет различить спиральные рукава и яркие центры в этой туманности. Найти эту туманность легко — она находится на середине расстояния между созвездием Кассиопея (по графике как буква W) и созвездием Большой Медведицы», — отметили в обсерватории.