Убитый генерал Москалик руководил мониторингом обстановки в зоне СВО

«С первых дней специальной военной операции генерал Москалик руководил деятельностью дежурной смены Группы боевого управления Генерального штаба ВС РФ, осуществляющей мониторинг обстановки в зоне её проведения», — говорится в публикации.
С 2015 по 2021 годы он входил в состав делегации МО РФ в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы и привлекался к решению вопросов урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Также Москалик готовил материалы для президента о ситуации в этом регионе. Кроме того, он принимал активное участие в переговорном процессе «нормандского формата» в Берлине и Париже.
Был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» I, II и IV степени, Александра Невского, Жукова, «За военные заслуги» и другими, ему присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».
В некрологе указано, что Москалик активно участвовал в выполнении ключевых оборонных задач страны как на внутреннем, так и на внешнем фронте.
Напомним, 25 апреля в подмосковной Балашихе прогремел взрыв возле жилого дома по бульвару Нестерова. В результате инцидента погиб генерал Ярослав Москалик. По предварительным данным, взорванный автомобиль трижды менял владельцев с начала года и, возможно, его целенаправленно пригнали в район, где произошла трагедия. Ранее стало известно о задержании украинского агента, подозреваемого в убийстве генерала Москалика. Суд отправил его в СИЗО.