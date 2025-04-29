Убитый генерал Москалик руководил мониторингом обстановки в зоне СВО

С 2015 по 2021 годы он входил в состав делегации МО РФ в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы и привлекался к решению вопросов урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Также Москалик готовил материалы для президента о ситуации в этом регионе. Кроме того, он принимал активное участие в переговорном процессе «нормандского формата» в Берлине и Париже.