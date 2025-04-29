Росстат раскрыл самые дефицитные кадры в здравоохранении

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Медицинские организации испытывают наибольшую потребность во врачах скорой помощи, провизорах, фармацевтах и диетологах, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в два года, свежие данные представлены за 2024 год.
Согласно данным ведомства, в России среди врачей скорой медицинской помощи и парамедиков не закрыты 19% вакансий, провизоров — 15,5%, фармацевтом — 15,4%, а диетологов и специалистов по рациональному питанию — 14,9%.
Пятерку позиций с наибольшей долей вакансий замыкают врачи общей практики — 13,3%. Еще 12,3% мест вакантно среди физиотерапевтов, 11,3% — специалистов по медицинскому уходу, 10,4% — среднего медперсонала скорой помощи, 10,2% — врачей-специалистов и 9,9% — оптиков-оптометристов.
В то же время медицинские организации испытывают минимальную потребность в работниках регистратуры (2,9%), зубных техниках и протезистах (3,2%), а также зубных врачах (3,4%).