Врач назвала неблагоприятные факторы для голоса

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Высокая температура, чрезмерная сухость воздуха или большая влажность, запыленность, горячие или холодные напитки, острая раздражающая пища, злоупотребление алкоголем и курение являются неблагоприятными факторами, которые могут негативно сказаться на голосе, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии НИКИО им. Л. И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Светлана Романенко.
«Голос — это очень хрупкая субстанция, и голосовые складки, которые являются источником звука, очень легко могут пострадать от различных неблагоприятных факторов. Это и высокая температура, и чрезмерная сухость воздуха за счет его кондиционирования или, наоборот, большая влажность при плохой вентиляции в помещении, запыленность и многое другое», — рассказала Романенко.
По ее словам, также чрезмерно горячие или холодные напитки, острая раздражающая пища могут провоцировать развитие отека или воспаление голосовых складок и приводить к изменениям голоса. Злоупотребление алкоголем, помимо раздражающего действия на слизистую оболочку гортани, провоцирует повышение выработки соляной кислоты и пищеварительных ферментов в желудке, что может спровоцировать развитие рефлюкс-эзофагита и хронического ларингита, добавила врач.
«Курение для голосового аппарата, как это банально и ни звучит, — самый настоящий яд. Первое, куда попадает сигаретный дым, температура которого может достигать 100 градусов, это, конечно, голосовые складки, он вызывает их термический ожог. Также содержащиеся в табачном дыме никотин, тяжелые металлы и ряд других канцерогенов приводят к хроническому воспалению слизистой оболочки голосовых складок и гортани, что, помимо нарушения голоса, чревато развитием онкологических заболеваний», — добавила собеседница агентства.