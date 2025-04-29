Врач назвала неблагоприятные факторы для голоса

«Курение для голосового аппарата, как это банально и ни звучит, — самый настоящий яд. Первое, куда попадает сигаретный дым, температура которого может достигать 100 градусов, это, конечно, голосовые складки, он вызывает их термический ожог. Также содержащиеся в табачном дыме никотин, тяжелые металлы и ряд других канцерогенов приводят к хроническому воспалению слизистой оболочки голосовых складок и гортани, что, помимо нарушения голоса, чревато развитием онкологических заболеваний», — добавила собеседница агентства.