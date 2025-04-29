Трамп назвал историческими результаты своей работы в первые 100 дней

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что результаты его работы в первые 100 дней президентства являются «историческими».
Он подчеркнул, что уже удалось превысить рекорды всех остальных администраций.
«Мы уже побили все рекорды предыдущих администраций и продолжим усердно трудиться», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер отметил, что его команда продолжит нанимать «самых компетентных и трудолюбивых патриотов», которые приведут Соединённые Штаты «к золотому веку».
Напомним, инаугурация Трампа состоялась 20 января текущего года. Ранее стало известно, что Трамп собрал на нее рекордную сумму, которая превысила 150 млн долларов.
В марте Трамп похвастался, что за 43 дня достиг большего, чем другие за годы. Президент Соединённых Штатов заявил, что «это только начало».