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Amazon запустила первые интернет-спутники и составила конкуренцию Starlink

Спутники Kuiper компании Amazon выведены на орбиту.

Источник: Комсомольская правда

Ракета компании United Launch Alliance успешно вывела на орбиту Земли 27 спутников Kuiper, разработанных представителями Amazon. Организация выпустила новейшие интернет-спутники, пишет Independent.

Amazon планирует составить достойную конкуренцию SpaceX. Сейчас на рынке доминируют спутники Starlink. Их выведено уже свыше тысячи на орбиту. Интернет-спутники Amazon стали первыми, выпущенными этой компанией.

Все 27 спутников названы в честь ледяных окраин солнечной системы, следующих за планетой Нептун. Как планируют представители компании, тела достигнут высоты в 630 километров.

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что в РФ создают конвейерную сборку спутников. Разработка поставит на поток выпуск космических аппаратов, отметил он.