Amazon запустила первые интернет-спутники и составила конкуренцию Starlink

Ракета компании United Launch Alliance успешно вывела на орбиту Земли 27 спутников Kuiper, разработанных представителями Amazon. Организация выпустила новейшие интернет-спутники, пишет Independent.
Amazon планирует составить достойную конкуренцию SpaceX. Сейчас на рынке доминируют спутники Starlink. Их выведено уже свыше тысячи на орбиту. Интернет-спутники Amazon стали первыми, выпущенными этой компанией.
Все 27 спутников названы в честь ледяных окраин солнечной системы, следующих за планетой Нептун. Как планируют представители компании, тела достигнут высоты в 630 километров.
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что в РФ создают конвейерную сборку спутников. Разработка поставит на поток выпуск космических аппаратов, отметил он.