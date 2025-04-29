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Kurier: бойцы ВСУ в шоке от сокрушительной мощи солдат из КНДР

Пхеньян официально заявил об отправке военных в РФ.

Источник: Аргументы и факты

Физическое состояние сокрушительная мощь солдат из Северной Кореи шокировали бойцов Вооружённых сил Украины, пишет Kurier.

«Они могли пробежать два километра в полном снаряжении и с оружием и сразу после этого стрелять и сражаться. В таких ситуациях это невероятно», — рассказал австрийскому изданию один из украинских солдат.

Боец ВСУ отметил, что военнослужащие из КНДР «быстро адаптировались к реалиям боевых действий».

«Их огромная масса была просто сокрушительной», — признал боец 47-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что Пхеньян официально заявил об отправке войск в РФ.

В Центральной военной комиссии Северной Кореи рассказали, что победа над Вооружёнными силами Украины в Курской области помогла сорвать «авантюры» западных государств и Киева.