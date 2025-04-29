«Настоящий подарок»: в США назвали итог для Китая от санкций Штатов

Торговая политика президента США Дональда Трампа, предусматривающая введение импортных пошлин, в итоге сыграла на руку Китаю, серьезно подорвав международный авторитет американской администрации. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
«Китай уже пользуется этим и “обхаживает” союзников США как более надежный гигантский рынок. Пошлины Трампа в отношении союзников — это настоящий подарок [лидеру КНР] Си Цзиньпину», — считают авторы материала.
При этом издание обращает внимание на значительные сложности в достижении новых торговых соглашений, отмечая, что текущая тарифная политика может поставить под угрозу перспективы второго срока Трампа.
Напомним, что ранее Трамп ввел пошлины на импорт для многих стран мира. При этом Россия не вошла в санкционный список. Однако потом стало известно, что введение американским лидером пошлин может нанести ущерб США на рынке СПГ.