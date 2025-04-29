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Россиянам перечислили самые распространенные причины выпадения волос

Ученая Баньковская: Сильное психологическое напряжение приводит к потере волос.

Источник: Комсомольская правда

Если волосы стали тусклыми, ломкими или начали интенсивно выпадать, это может быть тревожным сигналом. Такое изменение связано с рядом факторов, включая стресс, гормональные изменения или дефицит витаминов. Об этом KP.RU рассказала Екатерина Баньковская, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ.

— Временная потеря волос часто происходит после серьезного физического или психологического напряжения. Потеря волос происходит вследствие перехода части нитей, непрошедших стадию роста, в фазу телогена, — объяснила эксперт.

Кроме того, врач добавила, что неправильные пищевые привычки, а именно злоупотребление продуктами быстрого приготовления, также могут негативно повлиять на здоровье волос. Частое окрашивание или химическая завивка, если они не сопровождаются должным уходом, также оказывают вредное воздействие.

Не стоит забывать и о других факторах, которые могут способствовать выпадению волос. К примеру, генетическая предрасположенность к облысению, хронические заболевания, инфекции, а также побочные эффекты от приема некоторых лекарств — все это может быть причиной ухудшения состояния волос.