Россиянам перечислили самые распространенные причины выпадения волос

Не стоит забывать и о других факторах, которые могут способствовать выпадению волос. К примеру, генетическая предрасположенность к облысению, хронические заболевания, инфекции, а также побочные эффекты от приема некоторых лекарств — все это может быть причиной ухудшения состояния волос.