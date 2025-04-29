Советники не слушаются Трампа: все из-за его дурной привычки

Ряд помощников американского лидера Дональда Трампа приступают к выполнению распоряжений только после их повторного озвучивания. Об этом пишет The Atlantic, ссылаясь на разговоры с Трампом и его приближенными.
По словам одного из помощников, сотрудники администрации выработали подобную практику из-за склонности президента делать много спонтанных и не всегда обдуманных заявлений.
Одним из примеров стал случай с Кеннеди-центром: когда Трамп в феврале повторно высказал намерение взять учреждение под контроль, последовали кадровые перестановки — большинство членов совета директоров лишилось должностей, а президент лично возглавил правление.
Как пояснил экс-сотрудник администрации, раньше окружение президента активно фильтровало его предложения, опасаясь их потенциального общественного резонанса.
«В первый срок мы постоянно предупреждали его об опасности. Теперь никто его не останавливает», — передает издание.
Ранее издание Telegraph пояснило, почему администрация президента Трампа недолюбливает киевского главаря Владимира Зеленского и главу офиса президента Украины Андрея Ермака.