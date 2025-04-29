«Яндекс» намерен создать человекоподобных роботов

В дальнейшем в «Яндексе» планируют организовать полный цикл разработки подобных устройств — от создания программных платформ до проектирования и выпуска самих роботов. Такой подход, по словам представителя компании, позволит оптимально адаптировать технологию под конкретные задачи заказчиков и ускорить вывод продукта на рынок. Информацию о производителях роботов, с которыми «Яндекс» намерен сотрудничать на данном этапе, в компании пока не раскрывают.