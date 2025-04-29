Эксперты предупредили о мошеннических схемах на 9 мая

Уточняется, что мошенники звонят ветеранам или их родственникам, представляясь сотрудниками Социального фонда, Минтруда или соцзащиты. Сообщают, что «для получения выплаты к 80-летию Победы» нужно подтвердить личность«и назвать код из смс или реквизиты карты. Также злоумышленники пишут, что можно “получить награду” — медаль к Дню Победы, для этого необходимо перейти по ссылке для проверки данных. Еще одним планом мошенников является просьба “оплатить доставку подарочного набора” переводом на “резервный счет”.