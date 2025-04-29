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Внук генерала де Голля считает символичным объявление перемирия с 8 по 11 мая

Внук Де Голля призвал к тесному сотрудничеству Франции с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Пьер де Голль, потомок легендарного французского лидера, призвал европейские государства учитывать исторический опыт и развивать партнерские отношения с Россией при формировании новой архитектуры международных отношений. Об этом он рассказал в Париже на форуме, посвященном роли советских участников во французском Сопротивлении.

«Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, как много выиграли Франция и Европа, работая вместе с Россией», — сказал Пьер де Голль.

При этом внук прославленного французского лидера акцентировал, что Россия, равно как и нынешнее американское руководство, стремится к мирному сосуществованию. Он призвал Францию активно участвовать в формировании многополярного мирового порядка через институты БРИКС. Это, по его словам, необходимо для противодействия фальсификациям истории и сохранения памяти о совместной победе над нацизмом.

Накануне в России в очередной раз подчеркнули, что Москва настроена на мир.