Внук генерала де Голля считает символичным объявление перемирия с 8 по 11 мая

При этом внук прославленного французского лидера акцентировал, что Россия, равно как и нынешнее американское руководство, стремится к мирному сосуществованию. Он призвал Францию активно участвовать в формировании многополярного мирового порядка через институты БРИКС. Это, по его словам, необходимо для противодействия фальсификациям истории и сохранения памяти о совместной победе над нацизмом.