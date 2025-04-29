Пьер де Голль, потомок легендарного французского лидера, призвал европейские государства учитывать исторический опыт и развивать партнерские отношения с Россией при формировании новой архитектуры международных отношений. Об этом он рассказал в Париже на форуме, посвященном роли советских участников во французском Сопротивлении.
«Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, как много выиграли Франция и Европа, работая вместе с Россией», — сказал Пьер де Голль.
При этом внук прославленного французского лидера акцентировал, что Россия, равно как и нынешнее американское руководство, стремится к мирному сосуществованию. Он призвал Францию активно участвовать в формировании многополярного мирового порядка через институты БРИКС. Это, по его словам, необходимо для противодействия фальсификациям истории и сохранения памяти о совместной победе над нацизмом.
Накануне в России в очередной раз подчеркнули, что Москва настроена на мир.