Эксперт объяснила, почему ламинирование может испортить волосы

Ламинирование волос стало популярной процедурой, обещающей восстановление тусклых, ломких и поврежденных прядей. Однако этот метод не всегда безопасен. Екатерина Баньковская, фармацевт и доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, объяснила KP.RU, почему ламинирование может не только не помочь, но и нанести вред волосам.
— Если недостаточно прогреть полимерный состав, то целостный защитный слой не создается. При длительном высыхании без нагрева полимеры из состава растекаются по волосам под силой гравитации, задерживаясь на поврежденных местах, около утолщений и т.д. А при перегреве происходит частичное термическое спаивание полимера. Волосы слипаются и, во-первых, не происходит ламинирования, во-вторых, локоны сложно прочесывать, они выглядят грязными, — объяснила эксперт.
Как отмечает специалист, несмотря на обещания восстановления, ламинирование может даже привести к их выпадению. Нанесенный полимерный слой увеличивает нагрузку на волосяные луковицы на 10−15%, что может вызвать ослабление и потерю волос. Природой заложены не только их структура и цвет, но и предел нагрузки, который они могут выдержать.
Кроме того, в последнее время число людей, страдающих от выпадения волос, увеличивается. Причин много — от загрязнения окружающей среды до болезней и чрезмерного употребления продуктов быстрого приготовления.