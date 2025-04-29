Эксперт объяснила, почему ламинирование может испортить волосы

Как отмечает специалист, несмотря на обещания восстановления, ламинирование может даже привести к их выпадению. Нанесенный полимерный слой увеличивает нагрузку на волосяные луковицы на 10−15%, что может вызвать ослабление и потерю волос. Природой заложены не только их структура и цвет, но и предел нагрузки, который они могут выдержать.