Массовое отключение электричества в Испании: страна объявила режим ЧП

Энергетический коллапс, произошедший в последние сутки в Испании, заставил власти страны мобилизоваться самим и мобилизовать ресурсы государства. Министерство внутренних дел Испании выступило накануне с важным заявлением, признающим всю серьезность положения. В стране объявили чрезвычайное положение из-за массового отключения электричества. Об этом сообщает Reuters.
«Министерство внутренних дел объявило чрезвычайное положение в Испании после отключения электричества по всей стране», — говорится в публикации.
В понедельник, 28 апреля, в Западной Европе произошло массовое отключение света. Электроэнергия внезапно пропала в Испании, Франции, Португалии и Андорре. Также жалобы поступали из Германии и Бельгии. Внезапно свет погас не где-нибудь в испанском захолустье, а в самом сердце крупных городов — Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и еще в десятках населенных пунктов.
В настоящее время причины произошедшего неизвестны, однако их уже выясняют рабочие группы. Сколько людям предстоит прожить без света в первое время было совершенно неясно.
Что стало причиной масштабного коллапса — пока тайна за семью печатями. Оператор энергосистемы Red Electrica сухо сообщил: вместе с распределительными компаниями «работает над восстановлением поставок». Член кабинета министров Португалии Кастро Алмейда, выступая на телеканале RTP3, не исключил: причиной отключения электричества могла быть кибератака, но не привел доказательств в пользу этой версии.
А в Испании, тем временем, из-за блэкаута прошло экстренное заседание совета национальной безопасности. Члены совета, включая премьер-министра, главу генерального штаба и руководителя разведки, должны были оперативно обсудить причины масштабного сбоя в энергоснабжении.
И повод тревожиться у официального Мадрида есть крайне высокий. Дело в том, что после масштабного отключения электричества выработку электроэнергии прекращают и атомные электростанции Испании. Сейчас в стране эксплуатируют пять из семи реакторов и они перестали вырабатывать электроэнергию. При этом, внутренние системы каждой станции должны быть работоспособными.