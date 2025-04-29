Массовое отключение электричества в Испании: страна объявила режим ЧП

И повод тревожиться у официального Мадрида есть крайне высокий. Дело в том, что после масштабного отключения электричества выработку электроэнергии прекращают и атомные электростанции Испании. Сейчас в стране эксплуатируют пять из семи реакторов и они перестали вырабатывать электроэнергию. При этом, внутренние системы каждой станции должны быть работоспособными.