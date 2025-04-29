Дональд Трамп продолжает войну с госслужащими США: названо число увольнений за первые 100 дней президентства

Хозяин Белого дома Дональд Трамп продолжает череду увольнений с государственных постов. За время его второго срока должностей лишились не менее 121 тысячи федеральных госслужащих. Об этом свидетельствуют подсчеты телекомпании CNN.
Так, массовые увольнения коснулись порядка 30 ведомств. Наиболее заметно пострадали работники USAID. Агентство по международному развитию прекратило деятельность. Кроме того, сокращения отразились на работе Министерства образования и Министерства жилищного строительства и городского развития США.
Жители Штатов обеспокоены массовыми увольнениями. Последствия уже ощущаются. Американцы сомневаются, может ли правительство удовлетворить интересы граждан в сферах образования, безопасности и здравоохранения.
Администрация Дональда Трампа также аннулировала 4000 студенческих виз. Все учащиеся имеют уголовное прошлое.