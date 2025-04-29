Россиянам объяснили, как отличить нормальное головокружение от опасного состояния

Врач призвала помнить, что головокружение может быть симптомом серьёзных заболеваний, включая инсульт или рассеянный склероз. При появлении сильной головной боли, проблем с ориентацией или двоением в глазах необходимо срочно обратиться к врачу. Игнорировать частые и длительные приступы головокружения тем более нельзя — они могут быть сигналом организма о необходимости медицинской помощи.