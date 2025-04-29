Россиянам объяснили, как отличить нормальное головокружение от опасного состояния

«Появление головокружений не всегда указывает на болезнь», — сказала она в интервью «Газете.ru».
Многие связывают это состояние с проблемами сердечно-сосудистой системы, однако нередко головокружение возникает после долгого катания на карусели или употребления алкоголя. Такие случаи не требуют лечения и считаются нормой.
Однако если головокружение становится регулярным, стоит насторожиться. По словам Кисловой, у 15−20% взрослых людей оно может сигнализировать о патологии. Одной из распространённых причин является доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ), которое возникает из-за смещения кальциевых отложений в вестибулярном анализаторе. Симптомы проявляются в виде кратковременных приступов при изменении положения головы, а специальная гимнастика может помочь справиться с недугом.
Ещё одной причиной может быть персистирующее постуральное перцептивное головокружение (ПППГ), при котором пациенты ощущают неустойчивость на протяжении более трёх месяцев.
Врач призвала помнить, что головокружение может быть симптомом серьёзных заболеваний, включая инсульт или рассеянный склероз. При появлении сильной головной боли, проблем с ориентацией или двоением в глазах необходимо срочно обратиться к врачу. Игнорировать частые и длительные приступы головокружения тем более нельзя — они могут быть сигналом организма о необходимости медицинской помощи.
Ранее россиянам объяснили, о чем говорит внезапная головная боль. Врач-терапевт назвала резкую и интенсивную боль опасным симптомом. Насторожить должна и частота возникновения головной боли, хотя в некоторых случаях она сигнализирует о неправильно растущих зубах мудрости.