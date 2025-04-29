Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в преддверии 9 Мая

Для участия пользователям предлагают заполнить анкету, указав свои персональные данные и номер телефона. После этого с потенциальной жертвой связывается «личный менеджер», который рекомендует установить специальное мобильное приложение для открытия брокерского счета. Эксперты предупреждают, что подобное программное обеспечение является вредоносным и способно получить полный доступ к устройству пользователя, что приведет к хищению денег со всех счетов. Кроме того, злоумышленники могут запросить у жертв копию паспорта под предлогом необходимости подтверждения личности для вывода прибыли. Специалисты подчеркивают, что в случае передачи этой информации она может быть использована для совершения других мошеннических действий.