Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в преддверии 9 Мая

Мошенники предлагают своим жертвам через поддельный сайт заработать до 30 млн рублей.
В преддверии Дня Победы мошенники активизировались и начали создавать поддельные интернет-ресурсы, имитирующие официальный сайт государственного фонда «Защитники Отечества». На них жертва якобы может заработать, инвестируя в акции российских компаний. Об этом сообщили в организации по информационной безопасности (ИБ) F6.
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«Сайтов-подделок создано несколько, все они, предположительно, являются частью одной мошеннической программы. На них потенциальным жертвам предлагают зарабатывать до 30 млн рублей в рамках “социального проекта”, “используя ресурсы и возможности России” и инвестируя в бумаги компаний РФ», — передает ТАСС информацию от пресс-службы ИБ-компании.
Для участия пользователям предлагают заполнить анкету, указав свои персональные данные и номер телефона. После этого с потенциальной жертвой связывается «личный менеджер», который рекомендует установить специальное мобильное приложение для открытия брокерского счета. Эксперты предупреждают, что подобное программное обеспечение является вредоносным и способно получить полный доступ к устройству пользователя, что приведет к хищению денег со всех счетов. Кроме того, злоумышленники могут запросить у жертв копию паспорта под предлогом необходимости подтверждения личности для вывода прибыли. Специалисты подчеркивают, что в случае передачи этой информации она может быть использована для совершения других мошеннических действий.
Фейковые приглашения на парад Победы.
Также существует схема обмана с фейковыми приглашениями на парад Победы. Она выглядит так: в смс, письмах и мессенджерах появляются сообщения «Вы приглашены на торжественное мероприятие в [город] приуроченные к 80-й годовщине Дня Победы! Для бронирования места перейдите по ссылке и введите код из СМС», передает РИА Новости. Специалисты предупреждают, что указанные ссылки ведут на поддельные сайты, визуально имитирующие официальные порталы госорганов. На таких ресурсах злоумышленники запрашивают у жертвы персональные данные — паспортную информацию, СНИЛС, номер банковской карты. Полученный от пользователя код из СМС впоследствии используется для получения доступа к его учетной записи на «Госуслугах». Эксперты подчеркивают, что официальные приглашения на подобные мероприятия распространяются городскими администрациями, ветеранскими организациями либо вручаются лично ветеранам.
Фейковые выплаты к 9 Мая.
Кроме того, мошенники пытаются обмануть россиян, используя фейковые выплаты. Они звонят ветеранам и их родственникам, выдавая себя за представителей Социального фонда, Минтруда либо органов соцзащиты. В ходе разговора они заявляют, что для оформления выплаты, приуроченной к 80-летию Победы, требуется подтвердить личность получателя — для этого просят продиктовать код из полученного СМС-сообщения или предоставить данные банковской карты. Помимо этого, злоумышленники рассылают сообщения с предложением получить медаль к Дню Победы, предлагая перейти по специальной ссылке якобы для проверки сведений. Еще одним способом обмана становится просьба оплатить доставку подарочного набора путем перевода средств на указанный «резервный счет».