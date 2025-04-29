Убитый в Балашихе генерал Москалик руководил мониторингом обстановки в зоне СВО

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, погибший 25 апреля при взрыве в подмосковной Балашихе, с начала военной операции на Украине руководил дежурной сменой Группы боевого управления Генштаба. Она контролировала обстановку в зоне боевых действий. Об этом сообщается в опубликованном в газете «Красная звезда» некрологе Минобороны за подписями министра Андрея Белоусова и его заместителей, главы Генштаба Валерия Герасимова, а также командующих родами и видами войск.