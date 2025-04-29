Соцсеть «ВКонтакте» упростила получение синей галочки верификации

По словам директора по стратегии и операциям соцсети Андрея Гостева, новые правила призваны поддержать авторов, создающих оригинальный и качественный контент.
«Обновление отражает вектор развития “ВКонтакте”, где в центре внимания находятся оригинальные авторы», — отметил он.
Верифицированные аккаунты получают ряд преимуществ, включая приоритетное отображение в поиске, повышенное доверие аудитории и доступ к новым функциям платформы в будущем. Подать заявку на подтверждение статуса можно непосредственно в настройках профиля или сообщества.
Ранее в Госдуме призвали десятикратно увеличить штрафы за мат в соцсетях. По словам депутата Александра Аксененко, существующие санкции не являются эффективной мерой борьбы с ненормативной лексикой.