Соцсеть «ВКонтакте» упростила получение синей галочки верификации

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о значительном упрощении процедуры получения синей галочки верификации для профилей и сообществ. Теперь для подтверждения статуса достаточно иметь 5 тысяч подписчиков и опубликовать хотя бы один материал за последние 30 дней. Подать заявку на верификацию могут как владельцы персональных страниц, так и официальные представители сообществ.