Россиянам посоветовали заменить обычную соль на альтернативу для снижения риска смерти

Если давление незначительно повышено, изменить ситуацию можно не с помощью таблеток, а с помощью изменений в образе жизни. Одним из важных шагов является уменьшение потребления обычной соли. Об этом KP.RU рассказала кардиолог, заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова Яна Орлова.
— Были китайские исследования, которые показали, что замена обычной соли, состоящей из 100% хлорида натрия на комбинацию 75% натрия хлорида и 25% калия хлорида уже на 12 процентов снижает риск смерти в течение пяти лет. И такая соль, содержащая смесь хлорида натрия и хлорида калия, продается в любой аптеке, — подчеркнула эксперт.
Кроме того, важным моментом для контроля давления является регулярная физическая активность. По словам медика, ходьба, плавание или бег помогут привести давление в норму.
— Стандартными нормами нагрузки считается 150−300 минут в неделю. Основные правила — не ставить рекорды, выбирать то, что приятно и посильно, а если получается, то и постепенно расширять свои физические горизонты, — добавила специалист.