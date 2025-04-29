Россиянам посоветовали заменить обычную соль на альтернативу для снижения риска смерти

— Были китайские исследования, которые показали, что замена обычной соли, состоящей из 100% хлорида натрия на комбинацию 75% натрия хлорида и 25% калия хлорида уже на 12 процентов снижает риск смерти в течение пяти лет. И такая соль, содержащая смесь хлорида натрия и хлорида калия, продается в любой аптеке, — подчеркнула эксперт.