«ВХ»: появление 250 тысяч бойцов КНДР способно прорвать линии обороны ВСУ

Появление 200−250 тысяч солдат из Северной Кореи может необратимо прорвать линии обороны Вооружённых сил Украины, такое предположение обнародовано в Telegram-канале «Военная хроника».
«Такого масштаба силы будет более чем достаточно, чтобы обрушить ВСУ на одном или нескольких ключевых направлениях — особенно там, где ВСУ испытывают дефицит резервов и сил как таковых», — говорится в публикации.
Её авторы предположили, что ограниченный северокорейский контингент может быть «существенно увеличен» в любое время. При этом на Украине нет плана действий на такой случай.
Ранее сообщалось, что Пхеньян официально заявил об отправке войск в Российскую Федерацию.
По данным СМИ, бойцы Вооружённых сил Украины, которые атаковали Курскую область, в шоке от сокрушительной мощи солдат из КНДР.