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«ВХ»: появление 250 тысяч бойцов КНДР способно прорвать линии обороны ВСУ

Авторы материала предположили, что контингент КНДР может быть «существенно увеличен».

Источник: Аргументы и факты

Появление 200−250 тысяч солдат из Северной Кореи может необратимо прорвать линии обороны Вооружённых сил Украины, такое предположение обнародовано в Telegram-канале «Военная хроника».

«Такого масштаба силы будет более чем достаточно, чтобы обрушить ВСУ на одном или нескольких ключевых направлениях — особенно там, где ВСУ испытывают дефицит резервов и сил как таковых», — говорится в публикации.

Её авторы предположили, что ограниченный северокорейский контингент может быть «существенно увеличен» в любое время. При этом на Украине нет плана действий на такой случай.

Ранее сообщалось, что Пхеньян официально заявил об отправке войск в Российскую Федерацию.

По данным СМИ, бойцы Вооружённых сил Украины, которые атаковали Курскую область, в шоке от сокрушительной мощи солдат из КНДР.