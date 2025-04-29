Вопрос про погибшую на СВО Героя России Ольгу Качуру попал в ЕГЭ по истории

За проявленную храбрость при проведении операции в тылу противника она получила позывной «Корса». В течение своей службы Качура неоднократно становилась объектом покушений; четвертая попытка произошла 3 августа 2022 года, когда колонна автомобилей с ее участием подверглась обстрелу. В результате полученных ранений Качура скончалась по дороге в больницу. Посмертно Ольге Качуре было присвоено звание Героя РФ «за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга».