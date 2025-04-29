Вопрос про погибшую на СВО Героя России Ольгу Качуру попал в ЕГЭ по истории

Выпускникам в ЕГЭ по истории может встретиться вопрос про Ольгу Качуру.
В проекте Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории на 2025 год был обнаружен вопрос, связанный с Ольгой Качурой — Героем России, погибшей в зоне спецоперации. Согласно материалам досрочного тестирования, участникам экзамена предлагается установить связь между личностью Качуры и событиями СВО.
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«Вопрос про погибшую в зоне спецоперации Героя России Ольгу Качуру попал в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2025 года по истории», — передает РИА Новости после ознакомления с досрочным вариантом. Ольга Качура, имевшая звание полковника Народной милиции ДНР, принимала участие в боевых действиях на Украине с 2014 года.
За проявленную храбрость при проведении операции в тылу противника она получила позывной «Корса». В течение своей службы Качура неоднократно становилась объектом покушений; четвертая попытка произошла 3 августа 2022 года, когда колонна автомобилей с ее участием подверглась обстрелу. В результате полученных ранений Качура скончалась по дороге в больницу. Посмертно Ольге Качуре было присвоено звание Героя РФ «за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга».
Также в ЕГЭ по истории с 2026 года предложили включить вопросы по освобождению Курской области. Кроме того, эта тема может появиться и в школьных учебниках. Сенатор Наталия Косихина отметила и операцию «Поток», которая стала символом мужества и гордости.