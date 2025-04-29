Криминалист Игнатов сказал, что делать при встрече с беглыми боевиками ВСУ

При встрече подозрительных людей в Курской области необходимо не сближаться с ними, а убегать, так как это могут быть украинские боевики. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил криминалист Михаил Игнатов.
«Если увидели издалека таких людей, то к ним не надо приближаться. Нужно бежать, причем, чем быстрее, тем лучше. Они не побегут за вами, так как это может вызвать шум и привлечь внимание наших военных, а для них это смертельно опасно. Также не надо останавливаться на машине ни у кого из голосующих на дороге. Это прифронтовая территория, поэтому там втройне нужно быть бдительнее. При появлении подозрительных людей, нужно обязательно и моментально сообщить военным или в ближайшее отделение полиции», — сказал эксперт.
Игнатов рассказывал aif.ru, что паникующие украинские солдаты в Курской области могут стрелять в гражданских, чтобы завладеть их документами или в качестве устранения свидетелей.
По его словам, оставшихся замаскированных украинских боевиков по Курском может выдать гражданская одежда не по размеру и акцент. Кроме того, криминалист отметил, что военные ВСУ могут имитировать потерю памяти, чтобы спрятаться где-нибудь в соседней российской области.
Военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин сообщал aif.ru, что оставшиеся в Курской области разрозненные группы ВСУ должны сдаваться в плен, однако некоторые из них делать этого не будут.