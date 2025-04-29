Криминалист Игнатов сказал, что делать при встрече с беглыми боевиками ВСУ

«Если увидели издалека таких людей, то к ним не надо приближаться. Нужно бежать, причем, чем быстрее, тем лучше. Они не побегут за вами, так как это может вызвать шум и привлечь внимание наших военных, а для них это смертельно опасно. Также не надо останавливаться на машине ни у кого из голосующих на дороге. Это прифронтовая территория, поэтому там втройне нужно быть бдительнее. При появлении подозрительных людей, нужно обязательно и моментально сообщить военным или в ближайшее отделение полиции», — сказал эксперт.