Священник Портнов объяснил, чему радуются на Радоницу

«Со среды Великой Страстной Седмицы и в течение всей Светлой Седмицы в богослужениях не поминали усопших. И все было только о Христе. И только в этот вторник начинается церковное поминовение усопших, поэтому в народе он стал называться Радоницей. То есть для усопших радость, что наконец-то о них молятся. И в этот день принято ходить на службу в церковь и потом навещать могилы близких и родственников», — рассказал о значении праздника настоятель.