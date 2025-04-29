Настоятель Питирим: в Горнальском монастыре не уцелело ни одного здания

«Первое разрушение произошло 6 августа 2024 года. Утром рано ВСУ начали обстреливать Соборный храм Святителя Николая, он загорелся, затем — храм Покрова Божией Матери, пока тот тоже не объял пожар. Это были самые главные разрушения», — сообщил отец Пилигрим.