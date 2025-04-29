Настоятель Питирим: в Горнальском монастыре не уцелело ни одного здания

Настоятель Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря игумен Питирим рассказал aif.ru о разрушениях святой обители, к которым привело вторжение ВСУ в курское приграничье.
«Первое разрушение произошло 6 августа 2024 года. Утром рано ВСУ начали обстреливать Соборный храм Святителя Николая, он загорелся, затем — храм Покрова Божией Матери, пока тот тоже не объял пожар. Это были самые главные разрушения», — сообщил отец Пилигрим.
Еще часть зданий — административные и братские корпуса, хозяйственные постройки — пострадали уже при освобождении монастыря.
«Можно сказать, что в монастыре нет ни одного целого здания», — констатировал отец Питирим.
Он добавил, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал, что обитель будет восстановлена.
Как сообщалось, отец Питирим назвал чудом спасение священнослужителей и монахов Горнальского монастыря после вторжения в курское приграничье ВСУ.
Напомним, 22 апреля стало известно, что военнослужащие ВС РФ освободили Горнальский монастырь. Российские бойцы отметили, что противник рассматривал монастырский комплекс исключительно как военный объект.
Ранее стало известно о полном освобождении ВС РФ территории Курской области. Президенту России Владимиру Путину было доложено, что оставшиеся группы ВСУ под Курском скоро будут уничтожены.