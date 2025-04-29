Тайные связи Ватикана с НЛО: замечен след контактов священников с пришельцами

Фатимские явления Девы Марии — светила, замеченные в небе в 1917 году. С поры их обнаружения уфологи усердно стараются раскрыть правду. Ватикан, в самом деле, может иметь связи с НЛО. Таким убеждением поделился уфолог Марк Кристофер Ли в беседе с Daily Mail.