Тайные связи Ватикана с НЛО: замечен след контактов священников с пришельцами

Фатимские явления Девы Марии — светила, замеченные в небе в 1917 году. С поры их обнаружения уфологи усердно стараются раскрыть правду. Ватикан, в самом деле, может иметь связи с НЛО. Таким убеждением поделился уфолог Марк Кристофер Ли в беседе с Daily Mail.
Он считает, что Ватикан скрывает Третью тайну Фатимы. Якобы государство боится пошатнуть позицию церкви в обществе, поэтому не говорит о существовании НЛО. Однако, по словам уфолога, следы внеземного контакта замечены.
«Недавние показания бывших сотрудников американской разведки утверждают, что Ватикан и американское правительство работали вместе, чтобы расследовать, скрывать и, что самое шокирующее, изучать НЛО», — поделился Марк Кристофер Ли.
Неопознанный объект зафиксировали также в небе над Львовом. Он кружил над городом три часа. Объект вырисовывал неясные фигуры.