В ФССП рассказали, как быстро и удобно оплатить долги

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Получить информацию о наличии исполнительного производства, сумме долга, скачать квитанцию со штрих-кодом для оплаты долга в отделении банка можно в сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, также можно дистанционно оплатить долг через портал «Госуслуги», рассказали РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) РФ.