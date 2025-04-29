В ФССП рассказали, как быстро и удобно оплатить долги

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Получить информацию о наличии исполнительного производства, сумме долга, скачать квитанцию со штрих-кодом для оплаты долга в отделении банка можно в сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, также можно дистанционно оплатить долг через портал «Госуслуги», рассказали РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) РФ.
«Задолженность может быть погашена различными способами, в том числе при наличии мобильного устройства с доступом к сети интернет. Возможность оплаты задолженности обеспечена сразу после возбуждения исполнительного производства», — рассказали в службе.
В ФССП отметили, что приставы совместно с Минцифры России запустили сервис на портале «Госуслуги», который позволяет получать копии процессуальных документов, выносимых в рамках исполнительного производства, а также отслеживать стадии снятия ограничения выезда должника из РФ.