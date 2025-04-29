Военные священники доставили Благодатный огонь на фронт

В рамках церемонии передачи частицы Благодатного огня, прошедшей в мотострелковом соединении, военные священники провели праздничное богослужение. В мероприятии приняли участие командование соединения и военнослужащие подразделения. Минобороны также уточнило, что в дальнейшем Благодатный огонь будет направлен в другие полевые храмы, расположенные на передовых позициях в зоне СВО.