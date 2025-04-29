Настоятель Питирим рассказал о судьбе икон Горнальского монастыря

Настоятель Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря игумен Питирим в беседе с aif.ru рассказал о судьбе икон святой обители после вторжения в курское приграничье ВСУ.
«Главные святыни монастыря — чудотворную икону Божией Матери Пряжевской и частицы мощей святых угодников — мы вывезли еще в конце февраля 2022 года, то есть фактически через несколько дней после начала СВО, из-за опасения, что могут зайти какие-нибудь ДРГ, и мы потеряем наши святыни», — сказал отец Питирим.
Иконы, утварь и церковные принадлежности из храма Покрова Божией Матери Горнальского монастыря братия спустила в подвал этой же обители, добавил игумен. Судьба их на данный момент неизвестна.
«Иконы, которые находились в Соборном храме Святителя Николая, сгорели», — поделился отец Питирим.
Храмы Покрова Божией Матери и Святителя Николая были разрушены после обстрелов ВСУ в августе 2024 года.
Чудотворную икону Божией Матери Пряжевской в марте 2025 года доставили в Свято-Успенский кафедральный собор в Смоленске, затем — в Свято-Троицкий кафедральный собор города Вязьмы.
Как сообщалось, отец Питирим назвал чудом спасение священнослужителей и монахов Горнальского монастыря после вторжения в курское приграничье ВСУ.
Напомним, 22 апреля военнослужащие ВС РФ освободили Горнальский монастырь. Российские бойцы отметили, что противник рассматривал монастырский комплекс исключительно как военный объект.
Ранее стало известно о полном освобождении ВС РФ территории Курской области. Президенту России Владимиру Путину было доложено, что оставшиеся группы ВСУ под Курском скоро будут уничтожены.