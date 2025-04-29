Настоятель Питирим рассказал о судьбе икон Горнальского монастыря

«Главные святыни монастыря — чудотворную икону Божией Матери Пряжевской и частицы мощей святых угодников — мы вывезли еще в конце февраля 2022 года, то есть фактически через несколько дней после начала СВО, из-за опасения, что могут зайти какие-нибудь ДРГ, и мы потеряем наши святыни», — сказал отец Питирим.