НАТО отрабатывает захват Калининградской области: что известно об учениях альянса у границ РФ

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что попытки стран-членов НАТО «забрать Калининград» у России обернутся военным столкновением с РФ. Политик отметил, что в НАТО это понимают. Но вот Литва и Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку.