НАТО на учениях у российских границ отрабатывает сценарии, предполагающие захват Калининградской области и превентивные удары по ядерным арсеналам. Об этом в интервью ТАСС предупредил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
По его словам, учения НАТО последних двух лет являются самыми масштабными за последние десятилетия.
«На них альянс отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности — от Вильнюса до Одессы, захвата Калининградской области, блокирования судоходства на Балтике и в Черном море, превентивных ударов по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания», — сказал он.
Глава Морской коллегии напомнил о британском премьере Кире Стармере, который угрожает России своим давно износившимся флотом, чья мощь сомнительная, а на борту подлодок есть ядерное оружие.
«Ему вторят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, другие функционеры», — указал помощник президента РФ.
Несколько дней назад глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что государства, входящие в состав НАТО, начали укреплять собственные военные позиции на границе с Калининградом. По его словам, повышение военных приготовлений стран НАТО наблюдается, в том числе на границах с Республикой Беларусь, с Россией, с Калининградской областью России.
Летом прошлого года группа патриотически настроенных хакеров ANON CE передала KP.RU непубличные документы, полученные с серверов НАТО. Из этих файлов следует, что Североатлантический Альянс рассматривает Калининградскую область как объект для своих превентивных ударов, а живущих в странах Балтии этнических русских — как угрозу, с которой нужно «разобраться» военным путём.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что попытки стран-членов НАТО «забрать Калининград» у России обернутся военным столкновением с РФ. Политик отметил, что в НАТО это понимают. Но вот Литва и Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку.