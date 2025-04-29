Иеромонах Феодорит рассказал, почему Радоницу называют «Пасхой мертвых»

Праздник Радоница называют «Пасхой мертвых», поскольку он проводится рядом со своими умершими близкими на кладбище. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
«На Радоницу люди едут на кладбище. А там уже у могил своих умерших близких они молятся, убираются, приносят цветочки. Поэтому так и называют “Пасха мертвых”, так как она празднуется с умершими близкими», — сказал священнослужитель.
Ранее настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов рассказывал, что верующие, не успевшие освятить пасхальные угощения в предпраздничные дни, могут сделать это в течение 40 дней после Пасхи — вплоть до Вознесения Господня.
До этого в пасхальном обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла сообщалось, что Воскресение Христово разрушило преграду между Богом и людьми и избавило человечество от власти зла.