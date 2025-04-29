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Иеромонах Феодорит рассказал, почему Радоницу называют «Пасхой мертвых»

По словам священнослужителя, на кладбище люди молятся, убирают могилы.

Источник: Аргументы и факты

Праздник Радоница называют «Пасхой мертвых», поскольку он проводится рядом со своими умершими близкими на кладбище. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

«На Радоницу люди едут на кладбище. А там уже у могил своих умерших близких они молятся, убираются, приносят цветочки. Поэтому так и называют “Пасха мертвых”, так как она празднуется с умершими близкими», — сказал священнослужитель.

Ранее настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов рассказывал, что верующие, не успевшие освятить пасхальные угощения в предпраздничные дни, могут сделать это в течение 40 дней после Пасхи — вплоть до Вознесения Господня.

До этого в пасхальном обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла сообщалось, что Воскресение Христово разрушило преграду между Богом и людьми и избавило человечество от власти зла.