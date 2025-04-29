Генерал Попов: у ВС РФ есть десятки БПЛА способных сбить истребители ВСУ

У Вооруженных сил России есть два десятка беспилотников, которые могли бы уничтожить украинские истребители. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын заявлял, что Вооруженные силы Украины лишились своего истребителя Су-27 при попытке сбить беспилотник «Герань-2» ВС РФ.
«Сейчас есть масса беспилотников помимо “Герани”. Наверное, два десятка таких образцов беспилотной техники. Одни имеют чуть больше скорость. Кстати, модернизированная “Герань” последней модели с реактивным двигателем развивает скорость где-то 600 километров в час. Но в этом случае пилот мог тогда использовать ракету, чтобы не сближаться так близко, поэтому здесь, скорее всего, была “Герань” еще с двигателем внутреннего задания, у которой скорость не более 250−300 километров в час», — сказал собеседник издания.
Попов в разговоре с aif.ru объяснил, как беспилотник «Герань» мог сбить украинский истребитель Су-27. Также генерал рассказал, что самолет мог случайно столкнуться в воздухе с российским БПЛА, так как пилот не заметил дрон.
28 апреля истребитель Су-27 ВВС Украины в ходе отражения атаки российских дронов-камикадзе потерпел крушение. По одной из версии, самолет был сбит огнем украинскими средствами противовоздушной обороны.