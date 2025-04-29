Генерал Попов: у ВС РФ есть десятки БПЛА способных сбить истребители ВСУ

«Сейчас есть масса беспилотников помимо “Герани”. Наверное, два десятка таких образцов беспилотной техники. Одни имеют чуть больше скорость. Кстати, модернизированная “Герань” последней модели с реактивным двигателем развивает скорость где-то 600 километров в час. Но в этом случае пилот мог тогда использовать ракету, чтобы не сближаться так близко, поэтому здесь, скорее всего, была “Герань” еще с двигателем внутреннего задания, у которой скорость не более 250−300 километров в час», — сказал собеседник издания.