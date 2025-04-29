ФСБ рассекретила материалы по делу в отношении нациста Александра Динкеля. Его приговорили к смертной казни в 1973 году. Сообщником одного из главных нацистов был уроженец Донбасса Иван Пономарев. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой Управления ФСБ по ДНР, пишет ТАСС.
Преступников обвинили в предательстве Родины. Они поступили на службу в немецкие карательные органы добровольно и издевались над жителями Донбасса. Известно, что Александр Динкель стал главой отряда и расстреливал советских граждан. Его также осудили за истязание и изъятие наследства у жителей Донбасса.
В документе приводятся подробности страшной истории, произошедшей в населенном пункте Ново-Бахметьево. Александр Динкель, взяв на операцию немцев, выгнал из домов жителей и расстрелял. Погибли 36 человек.
Неравнодушные жители страны занимаются сбором данных о реальных событиях того времени. Однако не только уроженцы России интересуются историей. Например, Массимо Эккли — 59-летний русский итальянец — разыскивает сведения о партизанах из бывшего СССР. Он написал об этом книгу.