ФСБ раскрыла данные об издевательствах нациста Динкеля над жителями Донбасса

Преступников обвинили в предательстве Родины. Они поступили на службу в немецкие карательные органы добровольно и издевались над жителями Донбасса. Известно, что Александр Динкель стал главой отряда и расстреливал советских граждан. Его также осудили за истязание и изъятие наследства у жителей Донбасса.