Ван И: взаимное доверие между Китаем и РФ остаётся неизменным

Лавров, как уточнили в китайском внешнеполитическом ведомстве, рассказал Ван И о ситуации вокруг кризиса на Украине. Он подчеркнул, что российская сторона готова вести мирные переговоры с Киевов «без предварительных условий». Лавров также напомнил, что РФ привержена решению коренных причин украинского конфликта.