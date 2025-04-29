Ван И: взаимное доверие между Китаем и РФ остаётся неизменным

Взаимное доверие между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией остаётся неизменным, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, заявление прозвучало в ходе встречи с Сергеем Лавровым.
«В последнее время в международной обстановке произошло достаточно много новых изменений. Изменения — это норма нынешней эпохи, но неизменным остаётся взаимное доверие и взаимная поддержка между Китаем и РФ», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что КНР и РФ следует укреплять координацию, а также сотрудничество в рамках БРИКС.
Заявление министра приводит сайт Министерства иностранных дел КНР.
Лавров, как уточнили в китайском внешнеполитическом ведомстве, рассказал Ван И о ситуации вокруг кризиса на Украине. Он подчеркнул, что российская сторона готова вести мирные переговоры с Киевов «без предварительных условий». Лавров также напомнил, что РФ привержена решению коренных причин украинского конфликта.
Лавров и Ван И участвовали в совещании глав внешнеполитических ведомств государств БРИКС в Бразилии.
Ранее сообщалось, что Лавров перечислил условия для урегулирования конфликта на Украине.