ФСБ обнародовала архивы о зверствах пособника нацистов Динкеля в Донбассе

«Он возглавлял карательный отряд, самостоятельно расстреливал десятки советских граждан, а также отдавал приказы другим предателям, в числе которых Иван Пономарев и Петр Сирик», — передает ТАСС со ссылкой на службу безопасности. В 2024 году их уже рассекречивали. Документы включают свидетельские показания, проведение очных ставок между обвиняемыми, протокол об извлечении тел, данные допросов обвиняемого и его судебный приговор — смертная казнь в июне 1973 года. Однако приговор так и не был приведен в исполнение. Также в материалах отмечается, что в 1941 году в селе Ново-Бахметьево немцы вместе с Александром Динкелем расстреляли 36 советских граждан.