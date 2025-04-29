Ватикан обвинили в сокрытии пришельцев под прикрытием явления Девы Марии

Он считает, что описанные явления — яркий свет, резкое изменение погоды и сияющее существо, передающее послание — представляют собой классические признаки контакта. Ли утверждает, что это событие не имело отношения к Деве Марии, а происходило с участием нечеловеческого разума, который пытался установить связь.