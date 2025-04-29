Ватикан обвинили в сокрытии пришельцев под прикрытием явления Девы Марии

«Недавние показания бывших сотрудников американской разведки утверждают, что Ватикан и американское правительство сотрудничали, чтобы исследовать, скрывать и, что самое шокирующее, изучать НЛО», — говорится в публикации.
В 1917 году три молодых португальских пастуха утверждали, что видели в небе светящееся явление. Это событие стало известно как «Фатимские явления Девы Марии», а также «Три тайны Фатимы». Уфолог Ли настаивает, что Ватикан скрывает истинные факты.
Он считает, что описанные явления — яркий свет, резкое изменение погоды и сияющее существо, передающее послание — представляют собой классические признаки контакта. Ли утверждает, что это событие не имело отношения к Деве Марии, а происходило с участием нечеловеческого разума, который пытался установить связь.
По мнению Ли, Ватикан намеренно умалчивает о возможных контактах с внеземными цивилизациями, поскольку это может подорвать авторитет церкви в обществе.
Напомним, в 2017 году папа римский Франциск причислил к лику святых «фатимских пастушков». Именно они стали свидетелями явления пресвятой Девы Марии близ португальского городка Фатима.