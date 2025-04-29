Россиянам объяснили, чем грозит использование чужой банковской карты: санкции различные

За определенные действия с банковской картой, которыми грешат многие россияне, по закону грозит штраф, а в крайнем случае и тюрьма. Речь идет об использовании чужой карточкой. Об этом агентству «Прайм» председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Егор Диашов.
Если человек рассчитается в магазине даже просто за бутылку воды картой, найденной на улице, ему грозит ответственность по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкции различные — штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.
Естественно, добавил эксперт, и потраченные деньги владельцу придется возместить, а также расходы на перевыпуск карты, комиссии банка и другие дополнительные расходы. Родным и знакомым эксперт также не советует передавать пластиковую карту. В этом случае, если со счета пропадут деньги, банк вам ее не возместит. Потому что именно владелец нарушил условия договора обслуживания.
Накануне сообщалось, что дропперов, которые под чужим влиянием или за деньги передают мошенникам свои банковские карты, ждет уголовная ответственность с наказанием в виде штрафа от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишения свободы до шести лет. Злоумышленникам, использующим такие карты, также грозит шестилетний срок тюремного заключения.
Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко сообщила, что найдя чужую банковскую карту, не стоит пытаться самостоятельно отыскать ее владельца, в том числе и через социальные сети. Это может быть опасно.