Россиянам объяснили, чем грозит использование чужой банковской карты: санкции различные

Естественно, добавил эксперт, и потраченные деньги владельцу придется возместить, а также расходы на перевыпуск карты, комиссии банка и другие дополнительные расходы. Родным и знакомым эксперт также не советует передавать пластиковую карту. В этом случае, если со счета пропадут деньги, банк вам ее не возместит. Потому что именно владелец нарушил условия договора обслуживания.