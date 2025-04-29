Психолог Яушева: комплекс вины часто ведет к перееданию

В решении проблем с расстройствами пищевого поведения (РПП) сила воли не всегда оказывается эффективным инструментом, особенного когда его неправильно используют. Об этом aif.ru рассказала клинический психолог Дарья Яушева.
По ее словам, часто люди, страдающие от таких расстройств, заблуждаются, полагая, что для того, чтобы преодолеть свои проблемы, достаточно просто «собраться».
«“Если бы я был (а) сильным (ой) — я бы просто перестал (а) есть”, — это распространенная установка, с которой я сталкиваюсь. Однако, сила воли — это ограниченный ресурс, который зависит от сна, питания, уровня стресса и усталости. Важно помнить, что это не волшебная кнопка, а управляемая функция, которую можно истощить», — поясняет она.
Психолог также подчеркнула, что другим заблуждением является концепция вины: «Это моя слабость — я сам (а) виноват (а)».
«Концепция вины, как правило, ничем не помогает, а только усиливает и подпитывает расстройство», — утверждает психолог.
Еще одной ошибочной установкой является мысль: «Сначала нужно похудеть, а потом разбираться с проблемами в голове». По мнению эксперта, работать следует в первую очередь с психологическими проблемами, а не только с внешними проявлениями расстройства.
«Пищевое поведение — это не про волю, а про внутренние дефициты, способы регуляции эмоций и то, как устроена система вознаграждения в мозге. Срыв не означает, что у вас слабая воля, он означает, что вы подошли не с той стороны», — пояснила психолог.
Среди других заблуждений, с которыми сталкивается эксперт aif.ru, — утверждение: «Нужно просто захотеть сильнее». Однако, как объясняет психолог, многие задачи требуют не только силы желания, но и четкой системы, поддержки и навыков.
«Воля не заменяет умение планировать, организовывать среду и понимать свои ограничения. Сила воли — это не черта характера. Это навык, зависящий от многих факторов, и его можно развивать. Но ожидать от себя “железной воли” каждый день — все равно что ждать от батарейки, что она никогда не сядет», — заключила собеседник aif.ru.
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