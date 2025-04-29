Психолог Яушева: комплекс вины часто ведет к перееданию

«“Если бы я был (а) сильным (ой) — я бы просто перестал (а) есть”, — это распространенная установка, с которой я сталкиваюсь. Однако, сила воли — это ограниченный ресурс, который зависит от сна, питания, уровня стресса и усталости. Важно помнить, что это не волшебная кнопка, а управляемая функция, которую можно истощить», — поясняет она.