Иеромонах Феодорит ответил, нужно ли брать куличи на кладбище на Радоницу

На кладбище на Радоницу не стоит привозить куличи или яйца, поскольку мертвые не едят. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
«Сначала в церкви, а потом приезжают на кладбище и там молятся. Обычно читают какие-нибудь молитвы. Убирают могилы, приносят цветочки. Куличи ни в коем случае приносить не надо, так как мертвые не едят. Если только самим съесть там. Понятно, что приносят куличи и яйца, но это больше народный обычай, а не церковный. Вообще на кладбище надо приходить самому и читать молитву», — сказал священнослужитель.
Ранее фольклорист, заведующая фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская объяснила в беседе с aif.ru суть народного праздника «Пасхи мертвых», который приходился на 24 апреля.
До этого настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов рассказывал, что верующие, не успевшие освятить пасхальные угощения в предпраздничные дни, могут сделать это в течение 40 дней после Пасхи.