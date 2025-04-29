Иеромонах Феодорит ответил, нужно ли брать куличи на кладбище на Радоницу

«Сначала в церкви, а потом приезжают на кладбище и там молятся. Обычно читают какие-нибудь молитвы. Убирают могилы, приносят цветочки. Куличи ни в коем случае приносить не надо, так как мертвые не едят. Если только самим съесть там. Понятно, что приносят куличи и яйца, но это больше народный обычай, а не церковный. Вообще на кладбище надо приходить самому и читать молитву», — сказал священнослужитель.