Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иеромонах Феодорит ответил, нужно ли брать куличи на кладбище на Радоницу

По словам священнослужителя, на кладбище нужно читать молитвы.

Источник: Аргументы и факты

На кладбище на Радоницу не стоит привозить куличи или яйца, поскольку мертвые не едят. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

«Сначала в церкви, а потом приезжают на кладбище и там молятся. Обычно читают какие-нибудь молитвы. Убирают могилы, приносят цветочки. Куличи ни в коем случае приносить не надо, так как мертвые не едят. Если только самим съесть там. Понятно, что приносят куличи и яйца, но это больше народный обычай, а не церковный. Вообще на кладбище надо приходить самому и читать молитву», — сказал священнослужитель.

Ранее фольклорист, заведующая фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская объяснила в беседе с aif.ru суть народного праздника «Пасхи мертвых», который приходился на 24 апреля.

До этого настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов рассказывал, что верующие, не успевшие освятить пасхальные угощения в предпраздничные дни, могут сделать это в течение 40 дней после Пасхи.