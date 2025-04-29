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Состояние воды на Дальнем Востоке поставлено под угрозу: санитарное качество ухудшилось

В Счетной палате сообщили, что загрязнителей Амура стало на четверть больше.

Источник: Комсомольская правда

За последние пять лет качество воды в Амуре ухудшилось почти на 25%. Загрязнителей среды стало гораздо больше. Власти Дальнего Востока принимают недостаточные меры по защите состояния воды. К такому выводу пришли представители Счетной палаты.

Проверка показала, что реки Дальнего Востока страдают от сброса неочищенных сточных вод. Аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов признал, что совместный с регионом мониторинг состояния объектов не проводится. В данный момент не осуществляется и работа по берегоукреплению.

«Результаты совместного контрольного мероприятия свидетельствуют о наличии нарушений и недостатков при планировании, финансировании и выполнении водохозяйственных мероприятий на территории ДФО, которые не позволяют обеспечить эффективную реализацию документов стратегического планирования», — заявил Сергей Мамедов.

Активно восстанавливают и пострадавшие от разлива мазута берега Черного моря. Отмечается, что больше всего нуждаются в очищении территории в районе Анапы.