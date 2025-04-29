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От складного «чемодана» до чугунной крепости: В Роскачестве объяснили, как выбрать лучший мангал

Майские праздники приближаются, а это значит, что пора готовиться к вылазкам на природу. Чтобы отдых не был испорчен, важно правильно выбрать мангал для шашлыка. Эксперты Роскачества рассказали Life.ru, на что обратить внимание при покупке этого незаменимого атрибута пикника.

Источник: Life.ru

Мангалы изготавливают из стали различной толщины, а иногда и из чугуна. Важно, чтобы стальной мангал был защищён от коррозии и деформации.

«Рекомендуется отдавать предпочтение мангалам из нержавеющей стали или с жаростойким эмалевым покрытием», — подчеркнули в ведомстве.

По словам экспертов, для пикника идеальным вариантом станет переносной складной мангал, так как он удобен в транспортировке и хранении. А вот для дачи лучше выбрать стационарную модель, которая может быть дополнена печкой, насадками для казана или грилем.

«Толщина стационарных моделей должна быть не менее двух миллиметров, а вес — от десяти килограммов», — добавили в Роскачестве.

Ключевую роль играет устойчивость мангала. Лучше отдать предпочтение трапециевидной форме или модели с нижней полкой. Длина устройства должна соответствовать вашим потребностям, а глубина должна быть в пределах 12−15 сантиметров.

«Слишком глубокие мангалы потребуют большего количества дров и угля, а недостаточно глубокие — могут стать причиной пригорания продуктов», — подытожили в Роскачестве.

Ранее россиянам назвали дневную норму шашлыка, посоветовав не съедать больше полукилограмма мяса. В топе у соотечественников — шашлык из свинины: мясо поросёнка будут жарить на мангале больше половины россиян на грядущих майских праздниках.