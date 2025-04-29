От складного «чемодана» до чугунной крепости: В Роскачестве объяснили, как выбрать лучший мангал

Мангалы изготавливают из стали различной толщины, а иногда и из чугуна. Важно, чтобы стальной мангал был защищён от коррозии и деформации.
«Рекомендуется отдавать предпочтение мангалам из нержавеющей стали или с жаростойким эмалевым покрытием», — подчеркнули в ведомстве.
По словам экспертов, для пикника идеальным вариантом станет переносной складной мангал, так как он удобен в транспортировке и хранении. А вот для дачи лучше выбрать стационарную модель, которая может быть дополнена печкой, насадками для казана или грилем.
«Толщина стационарных моделей должна быть не менее двух миллиметров, а вес — от десяти килограммов», — добавили в Роскачестве.
Ключевую роль играет устойчивость мангала. Лучше отдать предпочтение трапециевидной форме или модели с нижней полкой. Длина устройства должна соответствовать вашим потребностям, а глубина должна быть в пределах 12−15 сантиметров.
«Слишком глубокие мангалы потребуют большего количества дров и угля, а недостаточно глубокие — могут стать причиной пригорания продуктов», — подытожили в Роскачестве.
Ранее россиянам назвали дневную норму шашлыка, посоветовав не съедать больше полукилограмма мяса. В топе у соотечественников — шашлык из свинины: мясо поросёнка будут жарить на мангале больше половины россиян на грядущих майских праздниках.