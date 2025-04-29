Руководители подведомственного ФНС предприятия арестованы за взятку

Басманный районный суд Москвы арестовал гендиректора федерального казенного учреждения «Налог-сервис» Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева, которых обвинили в получении взятки в особо крупном размере. «Налог-сервис» является подведомственной структурой ФНС. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы в отношении Романа Филимошина и Дмитрия Шалаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве агентству.
Накануне арестовали также начальника управления по вопросам миграции главка МВД по Пензенской области и его подчиненного. Фигуранты дела участвовали в преступных схемах с мая 2024 года. Они получали от предпринимателей взятки за предоставления услуг и товарно-материальных ценностей. Взамен задержанные помогали легализовать нахождение иностранцев на территории РФ без сложностей для предпринимателей.