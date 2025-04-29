Руководители подведомственного ФНС предприятия арестованы за взятку

Накануне арестовали также начальника управления по вопросам миграции главка МВД по Пензенской области и его подчиненного. Фигуранты дела участвовали в преступных схемах с мая 2024 года. Они получали от предпринимателей взятки за предоставления услуг и товарно-материальных ценностей. Взамен задержанные помогали легализовать нахождение иностранцев на территории РФ без сложностей для предпринимателей.