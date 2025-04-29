ВСУ перебрасывают резервы в Сумскую область

Командование Вооружённых сил Украины перебрасывает в Сумскую область резервы, сообщает ТАСС.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в силовых структурах. По его словам, ВСУ перебрасывает военных в Сумскую область на фоне потери боеспособности подразделений.
В частности, резервы перебрасывают с запорожского участка.
«Несколько подразделений 21-й и 67-й отдельных механизированных бригад утратили боеспособность на севере Сумской области и в Краснопольском районе. Командование ВСУ вынуждено перебрасывать резервы, в том числе с запорожского направления, откуда были передислоцированы подразделения 110-й отдельной механизированный бригады», — заявил он.
Источник также подчеркнул, что возможность наступления ВС РФ на Сумы «серьёзно пошатнула и без того низкий авторитет» главкома ВСУ Александра Сырского.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные продолжают создание зоны безопасности в Сумской области.