ВСУ перебрасывают резервы в Сумскую область

«Несколько подразделений 21-й и 67-й отдельных механизированных бригад утратили боеспособность на севере Сумской области и в Краснопольском районе. Командование ВСУ вынуждено перебрасывать резервы, в том числе с запорожского направления, откуда были передислоцированы подразделения 110-й отдельной механизированный бригады», — заявил он.