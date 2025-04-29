CTV прогнозирует победу на выборах правящей в Канаде Либеральной партии

В Канаде проходят внеочередные парламентские выборы. Для победы партии необходимо набрать не менее 172 голосов. Правящие в Канаде либералы получили уже 142 мандата. Телеканал CTV прогнозирует партии очередную победу.
Лидер либералов — Марк Карни. Сейчас его партия обходит конкурентов — консерваторов — на 28 голосов. Новая демократическая партия занимает лишь четвертое место с пятью мандатами на счету. Всего должны проголосовать 343 представителя Палаты общин.
По прогнозу телеканала, Либеральная партия наберет не менее 152 мандатов. Представители консерватизма получат не более 144 голосов. Напомним, что победитель станет премьером Канады.
На выходных в Ванкувере произошло ЧП. Автомобиль наехал на толпу, не обошлось без потерпевших. Марк Карни сообщил, что пострадало не менее 20 человек. Данные о россиянах уточняются.