Удар в кабину: генерал Попов оценил дуэль «Герани» с истребителем Су-27 ВСУ

Попов заявил aif.ru, что Украина могла лишиться своего истребителя Су-27 из-за ошибки пилота, который мог уничтожить российский беспилотник в непосредственной близости от него. При этом он отметил, что подобные случаи происходят очень редко, однако украинские ВВС уже теряли самолет МиГ-29 при похожих обстоятельствах около полутора лет назад. Это случилось на южном направлении театра военных действий. По словам генерала, когда летчик поразил БПЛА, осколки от детонации боевого заряда попали в истребитель, поскольку он находился близко к дрону.