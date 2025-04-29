Удар в кабину: генерал Попов оценил дуэль «Герани» с истребителем Су-27 ВСУ

Украинский истребитель Су-27 мог быть уничтожен российским беспилотником «Герань» при ошибке пилота, который либо близко подлетел к нему, либо и вовсе не заметил, допустив столкновение. Удар мог прийти в кабину воздушного судна. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал aif.ru, как именно проходила дуэль БПЛА и самолета Воздушных сил Украины.
Осколки могли уничтожить украинский Су-27.
Попов заявил aif.ru, что Украина могла лишиться своего истребителя Су-27 из-за ошибки пилота, который мог уничтожить российский беспилотник в непосредственной близости от него. При этом он отметил, что подобные случаи происходят очень редко, однако украинские ВВС уже теряли самолет МиГ-29 при похожих обстоятельствах около полутора лет назад. Это случилось на южном направлении театра военных действий. По словам генерала, когда летчик поразил БПЛА, осколки от детонации боевого заряда попали в истребитель, поскольку он находился близко к дрону.
«У истребителя начался пожар и появились определенные разрушения. Летчик, по-моему, даже не смог вовремя катапультироваться», — сказал собеседник издания.
Попов отметил, что сейчас могло произойти то же самое, когда пилот, не рассчитав расстояние, уничтожил российский беспилотник. Генерал пояснил, что поражать воздушную цель логичнее и безопаснее, когда ее догоняешь. Однако при встречно-пересекающихся курсах есть вероятность получить повреждения от осколков и деталей ликвидированного БПЛА. При этом из-за недостатка практического опыта летчик может подлететь слишком близко, чтобы постараться уничтожить цель из пушки.
«При этом летчик может не учитывать то, что у беспилотника есть боезаряд большой мощности, который может сдетонировать и тогда уничтожается не только беспилотник, но это также и опасно для истребителя из-за разлета осколков», — добавил в беседе с aif.ru эксперт.
Пилот мог не заметить российский БПЛА.
Украина могла лишиться своего истребителя Су-27 из-за случайности, столкнувшись с российским БПЛА «Герань», который не увидел украинский пилот, отметил в разговоре с aif.ru Попов. Генерал также подчеркнул, что такое бывает очень редко. По его словам, беспилотники-перехватчики могут работать только на сопоставимых скоростях или с другими дронами, также их целью могут быть малоскоростные вертолеты или самолеты транспортной авиации.
«Поэтому пилоты могут сами случайно столкнуться с беспилотником, такие случаи бывали. Может быть, сейчас летчик мог даже не видеть его и допустить столкновение», — выразил свое мнение Попов.
Десятки беспилотников ВС РФ могут сбить самолеты Украины.
Попов также сообщил aif.ru, что у Вооруженных сил России есть два десятка беспилотников, которые могли бы уничтожить украинские истребители. При этом модернизированная модель «Герани» с реактивным двигателем может развивать скорость в районе 600 километров в час. Для поражения такого БПЛА пилот мог использовать ракету, поэтому генерал предположил, что уничтоженный истребитель Су-27 столкнулся с прошлой версией дрона.
«Здесь, скорее всего, была “Герань” еще с двигателем внутреннего задания, у которой скорость не более 250−300 километров в час», — отметил он.
28 апреля военный корреспондент Евгений Лисицын заявлял, что Вооруженные силы Украины лишились своего истребителя Су-27 при попытке сбить беспилотник «Герань-2» ВС РФ.
Также сообщалось, что по одной из версии, самолет был сбит огнем украинскими средствами противовоздушной обороны.