Священник Портнов призвал не устраивать на кладбище языческое тризны

«Глупостью является, точнее большой ошибкой, грехом, когда на кладбище приходят с продуктами для того, чтобы помянуть. На самом кладбище в православных традициях никогда не кушали. На кладбище приносили продукты, как милостыню живым, поэтому дальше порога кладбища обычно продукты не попадали. Когда люди приезжает с едой, устраивают там целую языческую тризну, а ещё и выпивают, то к православию это не имеет никакого отношения от слова совсем», — рассказал он.