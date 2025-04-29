Священник Портнов призвал не устраивать на кладбище языческое тризны

Радоница, которую православные отмечают на девятый день после Пасхи, не должна превращаться в языческую тризну. О правилах православного праздника aif.ru рассказал настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.
«Глупостью является, точнее большой ошибкой, грехом, когда на кладбище приходят с продуктами для того, чтобы помянуть. На самом кладбище в православных традициях никогда не кушали. На кладбище приносили продукты, как милостыню живым, поэтому дальше порога кладбища обычно продукты не попадали. Когда люди приезжает с едой, устраивают там целую языческую тризну, а ещё и выпивают, то к православию это не имеет никакого отношения от слова совсем», — рассказал он.
Священник Портнов подчеркнул, что в православной традиции поминки — это молитва об усопшем, но не застолье. Он добавил, что, приходя на кладбище, нужно только помолиться за умерших и убраться на могилах.