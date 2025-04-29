Россиян предупредили об ответственности за использование чужой банковской карты

Эксперт подчеркнул, что если человек совершает покупки с карты, найденной на улице, его действия могут быть квалифицированы по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. В этом случае предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительных работ сроком до пяти лет или лишения свободы на срок до шести лет.