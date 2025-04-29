Россиян предупредили об ответственности за использование чужой банковской карты

Незначительное использование чужой банковской карты может быть расценено как преступление.
Использование чужой банковской карты может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы. Об этом сообщил председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Егор Диашов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ России введут уголовную ответственность за пользование чужой картой.
Эксперт подчеркнул, что если человек совершает покупки с карты, найденной на улице, его действия могут быть квалифицированы по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. В этом случае предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительных работ сроком до пяти лет или лишения свободы на срок до шести лет.
«Даже незначительное использование карты (например, покупка бутылки воды) может быть расценено как преступление. Суд будет учитывать сумму потраченных денег, наличие умысла, причиненный ущерб и другие обстоятельства», — заявил Диашов для «Прайм». Кроме того, подозреваемому придется компенсировать владельцу карты понесенные убытки, оплатить банковские комиссии, а также возможные дополнительные расходы, связанные с блокировкой и перевыпуском карты.
Егор Диашов также обратил внимание на то, что передавать свою банковскую карту третьим лицам, включая родственников и знакомых, запрещено. В случае, если владелец добровольно передал карту другому человеку, а затем обнаружил пропажу средств со счета, банк не сможет помочь, поскольку были нарушены условия обслуживания.