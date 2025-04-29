Россиянам дали 5 советов по защите личных данных перед майскими праздниками

В России приближаются майские праздники с двумя короткими рабочими неделями, в период которых возрастает количество мошеннических атак. Эксперты ГК «Солар» в разговоре с aif.ru дали россиянам пять советов, как защитить свои персональные данные в этот период.
Во-первых, необходимо обновить свои устройства.
"Выпуск новых версий программ и операционных систем включает исправления уязвимостей, через которые могут проникнуть злоумышленники.
Как это сделать: проверьте наличие обновлений для вашей операционной системы, приложений и антивирусного ПО. Настройте автоматические обновления, чтобы не забыть об этом", — отметили эксперты компании.
Во-вторых, россиянам посоветовали создать надежные пароли и избегать простых, например, «123456».
«Такой пароль очень легко взломать, что создает огромные риски. Как создать надежный пароль: используйте сложные пароли длиной 12 знаков, которые содержат заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы», — пояснили в «Соларе».
Кроме того, эксперты посоветовали использовать двухфакторную аутентификацию, сравнив ее со вторым замком на входной двери.
«Один хорошо, а два — лучше. Даже если кто-то узнает ваш пароль, он не сможет получить доступ к вашему аккаунту без второго фактора. Что делать: включите 2FA на всех возможных сервисах, таких, как электронная почта и интернет-банкинг. Обычно это требует ввести код, который отправляется на ваш телефон или почту», — отметили эксперты.
Также россиян следует следить за выписками из банка, чтобы не дать мошенникам шанс использовать персональные данные для несанкционированных транзакций, и остерегаться фишинговых сайтов.
Ранее в МВД заявили, что мошенники крадут деньги под предлогом участия в акциях банков.