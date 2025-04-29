Россиянам дали 5 советов по защите личных данных перед майскими праздниками

«Один хорошо, а два — лучше. Даже если кто-то узнает ваш пароль, он не сможет получить доступ к вашему аккаунту без второго фактора. Что делать: включите 2FA на всех возможных сервисах, таких, как электронная почта и интернет-банкинг. Обычно это требует ввести код, который отправляется на ваш телефон или почту», — отметили эксперты.